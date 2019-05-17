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Лавров рассказал об окончании кризиса в отношениях между Россией и ПАСЕ

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Глава внешнеполитического ведомства назвал срок, когда ситуация разрешится

Когда произойдет перемирие между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и произойдет ли вообще, поведал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, стороны выходят на финишную прямую.

"Ждать осталось недолго",

– заявил глава МИД, уточнив, что вопрос о членстве РФ в ПАСЕ будет поднят на летней сессии, которая состоится в июне, передает РИА "Новости".

Там должна разрешиться ситуация, в которой вынужденно оказались российские депутаты. В ней будет поставлена "окончательная точка", пояснил Лавров, отметив, что позиция России, которую он назвал "последовательной линией на восстановление справедливости", нашла отклик у генсекретаря Совета Европы Ягланда Турбьерна и ряда "ответственных" делегаций.  

"А таких оказалось большинство. В итоге было сегодня принято решение, которое четко подтвердило, что, как и записано в уставе, каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и обязанности. Это, по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением ПАСЕ",

– резюмировал Лавров.

Напомним, отношения РФ и ПАСЕ начали остывать после "крымской весны" и на фоне украинской междоусобицы. Россиян ограничили в полномочиях. В ответ в 2017 году Москва перестала вносить деньги в бюджет СЕ.

Ксения АНДРЕЕВА
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