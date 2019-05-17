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Москве расчистили обратную дорогу в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Совет Европы постановил предоставить всем равные права

Все участники Совета Европы (СЕ) и его институтов должны иметь возможность работать на одинаковых условиях. С этим согласились главы МИД стран СЕ на заседании в Хельсинки в пятницу, 17 мая.

"Странам-участницам следует быть допущенными на равной основе к работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи", – говорится в принятом по итогам заседании заявлении.

В связи с этим министры выразили надежду, что в июньской сессии ПАСЕ примут участие все делегации. Это особенно важно, поскольку им предстоит выбрать генсекретаря и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Фото: www.globallookpress.com

Напомнили министры и об обязанности членов СЕ платить взносы в бюджет организации. Понятно, что все эти заявления адресованы напрямую Москве. Ее делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 г. из-за позиции по Крыму и Украине. Летом 2017 г. оставленная без возможности нормально работать Россия приостановила выплату части взносов, что обернулось дырой в бюджете СЕ.

Ранее Россия предупреждала, что выйдет из состава организации, если ее права не будут восстановлены и не появится гарантий недопущения подобных ситуаций в будущем.

Накануне министерского заседания СЕ в Хельсинки ряд европейских представителей заявили о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ.

"Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем сделать решающий шаг по этому вопросу", - приводит ТАСС слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

С аналогичным заявлением выступила Франция. На этом фоне министр иностранных дел Украины отказался присутствовать на заседании СЕ, указав, что организация утратила доверие Киева. 

Николай ВИКТОРОВ
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