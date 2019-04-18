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В апреле Совет Европы активно зазывает РФ. Но она не вернется, поскольку не видит в этом никакого смысла.
Как проходят сессии ПАСЕ, можно посмотреть и в Сети, благо в стране для этого созданы все условия, поделилась своими рассуждениями спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так зачем тратить больше, если можно сэкономить на взносах в бюджет СЕ, риторически спросила она.
"Присутствовать на заседаниях – можно и через YouTube посмотреть. Для этого не надо миллионы платить. Миллионы платятся не для того, чтобы посмотреть, как другие выступают",
– заявила чиновница, отметив, что Москва согласна лишь на полноправное возвращение в Совет. В противном случае она не намерена выкидывать на ветер огромные деньги, передает RT.
После присоединения Крыма ПАСЕ практически отстранила своего крупнейшего донора от участия в насущных делах, лишив Россию права голоса. На этом фоне в 2017-м последняя проигнорировала уплату взносов в СЕ, повторив демарш в прошлом году.
В период с 2016 по 2018 г. делегация Москвы не стала аккредитовываться на сессии. Аналогично поступила и сейчас. Сравнительно недавно ПАСЕ позвала РФ обратно, напомнив о взносах. Российская сторона настаивает на полноправном участии в делах ассамблеи, иначе она не изменит своего решения.
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