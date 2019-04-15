Правда, произойдет это при одном условии

Накопившуюся за два года невыплат сумму наша страна вернет СЕ, когда угроза дальнейшей дискриминации национальных делегаций в ПАСЕ будет устранена. С таким заявлением выступил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года",

-отметил он в беседе с "Известиями"

По информации дипломатического источника издания, за это время накопилась сумма в 60 миллионов евро.

СЕ нуждается в реформации, убеждены в Совете Федерации. Каждая делегация должна получить гарантированное право голоса.

Ранее Косачев отмечал, что ПАСЕ косвенно признала: ограничив в правах делегацию РФ, организация "вышла за пределы своих полномочий", напоминает РИА ФАН.

Условия возвращения России в ПАСЕ до этого озвучила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", – подчеркнула она.