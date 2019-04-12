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Москва поставила ПАСЕ условие для возвращения в организацию

Фото: www.globallookpress.com
Россия услышала положительные сигналы из ассамблеи, но их недостаточно

Делегация РФ на сегодняшний момент не собирается возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и платить ей взносы. Москва ждет, пока в регламент организации будут внесены поправки, которые исключат всякое ущемление национальных делегаций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 12 апреля.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", – сказала она ТАСС.

По ее словам, со стороны Совета Европы, ПАСЕ, европейских политиков и парламентариев идут позитивные для Москвы сигналы, свидетельствующие о том, что в организации оценивают сложившуюся ситуацию как кризисную.

"Мы не закрываемся, мы готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем пока это как сигналы, поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу", – подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, все понимают, что ассамблея превышает свои полномочия, а ее регламент не соответствует уставу Совета Европы.

Фото: www.globallookpress.com

"Мы очень рассчитываем, что в конце концов будут приняты необходимые изменения в регламент, которые создали бы равные единые условия для всех национальных делегаций", – отметила спикер Совфеда.

Данное российское условие остается в силе и лишь при его выполнении наша делегация готова вернуться в ПАСЕ, добавила Матвиенко.

На этой неделе ассамблея одобрила резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. Европейские депутаты зовут Москву к диалогу, дабы избежать "ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию".

Комментируя решение ПАСЕ, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал его "абсолютно недостаточным" для возвращения российских парламентариев в ее работу.

"А угрозы приостановить права России в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса и вовсе неуместны. СЕ рискует не только денег за пару лет лишиться, но потерять самую крупную страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли", – написал он в своем Twitter 10 апреля.

Напомним, российская делегация лишена права голоса в ассамблее с апреля 2014 г. из-за присоединения Крыма к РФ. Этот запрет действует до сих пор. В 2016-м наши депутаты отказались работать в ПАСЕ, а с 2017 г. Москва перестала выплачивать членские взносы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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