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Потерю России признали невосполнимой для ПАСЕ

Фото: commons.wikimedia.org/High Contrast
"Исторические решения" грузин оказались пшиком

Попытки Грузии заместить собой Россию в европейских институтах являются просто пиаром. Дополнительный взнос, который Тбилиси обещал сделать ПАСЕ, не закроет дыру в бюджете Парламентской ассамблеи Совета Европы, возникшую из-за заморозки платежей из Москвы. На это указал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. 

"Взнос Грузии в бюджет СЕ – 0,5 млн евро – не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос. А если Россия уйдет из СЕ, то он лишится 32 млн евро в год – 7% бюджета. Ни Грузия, ни Украина такой потери не возместят. Как и отсутствие России", – написал сенатор в Twitter.

Накануне Грузия заявила о намерении добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тыс. евро. По словам главы грузинского Минюста Теа Цулукиани, это "историческое решение" поможет СЕ "преодолеть финансовый кризис", передает РИА ФАН. Отмечается, что обычный взнос Тбилиси в СЕ составляет около 270 тыс. евро.

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com

Ранее на этой неделе в ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Москву заплатить взносы и вернуть свою делегацию. По словам европарламентария из Нидерландов Тини Кокса, такая "крупнейшая страна" как РФ не может "оставаться в стороне" от работы СЕ, пишет "Царьград".

Вот только предложение вернуться не сопровождалось гарантиями, что после выплаты взносов Россию снова не лишат в ПАСЕ права голоса и не отстранят от решения ряда вопросов. Поэтому в Москве инициативу Страсбурга не оценили.

Российских парламентариев отстранили от обсуждений в ПАСЕ в 2014 г. из-за позиции по Крыму. В июне 2017 г. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до полного восстановления полномочий. Если проблема не разрешится до лета 2019 г., РФ может быть исключена из Совета Европы. 

Николай ВИКТОРОВ
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