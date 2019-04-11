В Москве потребовали безусловного восстановления прав в организации

Чтобы наша страна восстановила полноправное участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), нужно переписать регламент организации. Требование сперва заплатить взносы кажется России неприемлемым. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков.



"ПАСЕ призвала Россию прислать свою делегацию и выплатить взносы в СЕ. Однако там "забыли" изменить регламент ПАСЕ, чтобы исключить санкции в наш адрес. А призыв "заплатите деньги и приезжайте, а мы подумаем, лишить ли вас снова ваших прав", мы слышали и прежде. Фокус не пройдет",

– написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике у себя в Twitter.

Если в ПАСЕ действительно заинтересованы в восстановлении нормальной работы и в полноценном участии российской делегации, организация должна дать больше гарантий. Угрозы и ультиматумы, звучащие из уст представителей ПАСЕ, лишь усугубляют ситуацию.

"Если включенный в резолюцию призыв к России вернуться – это и шаг в верном направлении, то очень маленький и неубедительный, да и не подпертый гарантиями отмены санкций и отягощенный угрозами в наш адрес. Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации", – подчеркнул Пушков.

В завершение он вновь предупредил европейских политиков, что без России Совет Европы не сможет нормально функционировать, да и вообще само его существование потеряет всякий смысл. Ведь с уходом Москвы организация лишится самой большой европейской страны, значительной части бюджета и влияния на мировой арене.

Поводом для высказываний Пушкова стала принятая большинством голосов в ходе апрельской сессии ПАСЕ резолюция, затрагивающая вопрос о дальнейшем пребывании РФ в организации. В документе впервые с начала кризиса в отношениях ассамблея призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Организация призвала к активному диалогу между всеми сторонами, чтобы сохранить миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство будет вынуждено покинуть организацию с геополитическими последствиями. Кроме того, это будет иметь "конкретные последствия для граждан России", добавили в организации. В случае невыплаты взноса ПАСЕ пригрозила приостановить права России в обоих уставных органах.

В 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в Совете Европы из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В июне 2017 г. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил $1,5 миллиона. При этом руководство ассамблеи предупредило, что страны, два года не уплачивающие взносы в бюджет организации, могут быть исключены из нее. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.