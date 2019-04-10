Нашей стране предложили сформировать делегацию и напомнили о взносе в бюджет Совета Европы

Резолюцию приняли на апрельской сессии.

За документ проголосовали 105 человек, 30 высказались против и 16 парламентариев воздержались.

Согласно проекту принятой резолюции, ПАСЕ призывает Россию "назначить делегацию в Ассамблею". При этом Москве напомнили о взносе в бюджет Совета Европы. Невыполнение уставных обязательств может обернуться приостановкой прав нашей страны "в обоих уставных органах, если Комитет министров решит применить статью 9 Устава", говорится в документе.

"Заинтересованные стороны" должны наладить активный диалог. Только в этом случае можно избежать выхода России из организации "со всеми геополитическими последствиями".

В докладе также отмечается, что приостановка выплат с российской стороны "привела к бюджетному кризису". Об этом пишет ТАСС. То есть ответные действия нашей страны подрывают деятельность Совета Европы.

Между тем во время голосования львиная доля поправок, предложенных делегацией Незалежной, была отвергнута, передает РИА Новости. Так, украинцы захотели исключить из документа предложение РФ сформировать делегацию в ПАСЕ. Большая часть парламентариев выступила против.

Тем временем предложение бурно обсуждают в Сети. У россиян оно вызвало возмущение (орфография и пунктуация сохранены).

"Главное: "денюжку дайте", "Пусть попробуют взять денежку у древних укров ..." "Не, ребята, халявакончилась. Адиос, мучачос!" "От мёртвого осла уши.:))"

– высказались пользователи.

