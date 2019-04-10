Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выход России из ПАСЕ ударит по Украине

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com
Киев настраивает против себя членов организации

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если Россия выйдет из Совета Европы, то ничего не потеряет.

По его словам, в этом случае крупное поражение потерпит Украина, а все ее резолюции отправятся в "историческую помойку".

"А вот Украина проиграет – все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет "девочкой для битья",

написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее генеральный секретарь Советы Европы Турбьерн Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет ударом по организации. С этим не согласился министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, возвращение права голоса Москве является освобождением "преступников из тюрем".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Логичный шаг": Донбасс войдет в состав России

Слияние Донбасса с РФ должно было произойти еще пять лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей