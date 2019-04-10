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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если Россия выйдет из Совета Европы, то ничего не потеряет.
По его словам, в этом случае крупное поражение потерпит Украина, а все ее резолюции отправятся в "историческую помойку".
"А вот Украина проиграет – все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет "девочкой для битья",
– написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее генеральный секретарь Советы Европы Турбьерн Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет ударом по организации. С этим не согласился министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, возвращение права голоса Москве является освобождением "преступников из тюрем".
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