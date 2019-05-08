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Россия определилась с выходом из Совета Европы

Фото: facebook.com/pg/ParliamentaryAssembly
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Россия делает все возможное, чтобы остаться в Совете Европы на условиях полноценного членства. Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"В Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", – подчеркнул он в интервью РИА "Новости".

Впрочем, это не означает, что Москва готова на уступки по важным для нее вопросам. Она останется членом институтов Совета Европы и будет руководствоваться европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод только в случае полноформатного участия в работе всех структур организации.

Андрей Келин. Фото: Интерпресс/ТАСС

Насколько это будет возможно, покажут события ближайшего времени.

"Подождем результатов министерской сессии Комитета министров СЕ в мае этого года и сессии ПАСЕ в июне этого года", – сообщил Келин.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. В июне 2017 г., поскольку ситуация не менялась, Москва частично приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. В ответ Россию предупредили, что отказ от уплаты взносов в течение двух лет может привести к исключению из организации.

Николай ВИКТОРОВ
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