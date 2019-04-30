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Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения. Об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.
"Мы в ответе за всех проживающих на европейском континенте. Я за то, чтобы сесть за стол переговоров и найти выход, приемлемый для всех", - приводит "Взгляд" слова главы ПАСЕ.
Об этом Паскье объявила, находясь с официальным визитом в Грузии. Призывая членов ПАСЕ подумать "о поиске эффективного и позитивного выхода" из сложившейся ситуации, она указала, что без России "не решаются многие вопросы".
Кроме того, большое значение для институтов Совета Европы имеют денежные взносы в бюджет, которые Москва частично заморозила после того, как ее делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. По словам Паскье, "это вызов" со стороны России, и ПАСЕ необходимо продумать, как действовать в том случае, если какая-то делегация "нарушает устав".
"Сейчас идет разговор о системе санкций. Мы находимся в режиме диалога, диалог – это верный выбор", – подчеркнула президент ПАСЕ.
Ранее Совет Европы предупредил Москву, что отказ от уплаты взносов в течение двух лет может привести к исключению РФ из объединения. Срок истекает этим летом. С российской стороны ответили, что вернутся к работе в рамках ПАСЕ и других европейских институтов только на условиях полноценного членства.
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