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В ПАСЕ ищут "позитивный выход" из конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Вопрос касается не только денег

Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения. Об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

"Мы в ответе за всех проживающих на европейском континенте. Я за то, чтобы сесть за стол переговоров и найти выход, приемлемый для всех", - приводит "Взгляд" слова главы ПАСЕ.

Об этом Паскье объявила, находясь с официальным визитом в Грузии. Призывая членов ПАСЕ подумать "о поиске эффективного и позитивного выхода" из сложившейся ситуации, она указала, что без России "не решаются многие вопросы".

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, большое значение для институтов Совета Европы имеют денежные взносы в бюджет, которые Москва частично заморозила после того, как ее делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. По словам Паскье, "это вызов" со стороны России, и ПАСЕ необходимо продумать, как действовать в том случае, если какая-то делегация "нарушает устав".

"Сейчас идет разговор о системе санкций. Мы находимся в режиме диалога, диалог – это верный выбор", – подчеркнула президент ПАСЕ.

Ранее Совет Европы предупредил Москву, что отказ от уплаты взносов в течение двух лет может привести к исключению РФ из объединения. Срок истекает этим летом. С российской стороны ответили, что вернутся к работе в рамках ПАСЕ и других европейских институтов только на условиях полноценного членства.

Николай ВИКТОРОВ
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