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Франция вернет России голос в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Московскую делегацию заждались в Совете Европы

Без РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – неполноценная организация, полагает руководитель группы по сотрудничеству Сената Франции с Советом Федерации Жерар Лонге. По его мнению, которое он высказал во время встречи с председателем комитета верхней палаты по международным делам Константином Косачевым, Россия является ключевым игроком в Европе и ее основным партнером.

Лонге пообещал, что руководство Парижа поспособствует полноценному возвращению Москвы в ПАСЕ. Для этого оно готово использовать кое-какие рычаги давления, передает РИА "Новости".  

"Сенат Франции выражает свое пожелание, чтобы Россия заняла подобающее ей место в Совете Европы, – заявил член комитета Сената Франции по финансам, подчеркнув. – Мы знаем, что французское правительство использует все свое влияние, чтобы Россия сохранила свое место и вновь обрела право голоса".

Фото: www.globallookpress.com

Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. По той же причине Запад развязал санкционную войну с РФ. Бан-лист постоянно расширяется, хотя в нашей стране не раз отмечали пользу экономических ограничений.

Так вот, ПАСЕ практически отстранила ее от участия в насущных делах, лишив права голоса. Не удивительно, что российские представители восстали против данного решения – РФ крупнейший донор организации. В 2017-м она оказалась от взносов в СЕ, повторив демарш в прошлом году. 

В период с 2016 по 2018 годы российская делегация проигнорировала аккредитацию на сессии. Аналогично поступила и в нынешнем году. В апреле ПАСЕ позвала РФ обратно, напомнив о взносах. Последняя настаивает на полноправном участии в делах ассамблеи. В противном случае она не изменит своего решения. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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