Франция потребовала оставить Россию в Совете Европы

Без участия нашей страны организация будет неполноценной, уверены в Париже

Министерство иностранных дел Пятой республики призвало все европейские страны приложить максимум усилий для сохранения членства нашей страны в континентальной организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французского дипломатического ведомства.



"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия, предпринимаемые в настоящее время председательствующей финской стороной",

– заявили дипломаты.

В МИД отметили, что президент Эммануэль Макрон ранее отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в составе Совета Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Французский лидер, в частности, говорил об этом в ходе встречи с генеральным секретарем организации Турбьёрном Ягландом.

При этом во внешнеполитическом ведомстве особо подчеркнули, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация в Совете Европы, Минские соглашения должны быть выполнены. Об этом следует помнить украинским властям, передает ТАСС слова представителя МИД Франции.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил европейским странам выходом из Минских соглашений в том случае, если полноправное членство России в Совете Европы (в том числе право голоса в Парламентской ассамблее СЕ) будет восстановлено, а санкционное давление на Москву – ослаблено, сообщала "Европейская правда".

На это сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отметил, что подобный шаг Киева не будет иметь никаких последствий, поскольку Незалежная и так не выполняет Минские договоренности.