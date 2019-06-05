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Украинского эксперта отстранили от эфира после скандала

Всеволод Непогодин. Кадр youtube.com
Неприличный жест и оскорбления возмутили ведущих и зрителей

Представитель Незалежной Всеволод Непогодин больше не будет участвовать в одной из российских телепрограмм. Он навсегда отстранен за оскорбления оппонента. 

Во время прямого включения в студию из Донецка начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными и обстреле мечети.

"Никаких предпосылок к миру мы не видим", - 

подчеркнул он.

В это время Непогодин показал неприличный жест Безсонову, после чего ведущий программы Евгений Попов сказал, что эксперт должен немедленно покинуть студию.

"Это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", - 

заявила соведущая программы Ольга Скабеева.

Безсонов на оскорбления не стал реагировать, отмечает URA.RU. Ранее Непогодина уже выгоняли из российского эфира: в середине мая Владимир Соловьев потребовал от него уйти из студии программы "Кто против", напоминает "Свободная пресса"

Валентина МАЙОРОВА
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