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Представитель Незалежной Всеволод Непогодин больше не будет участвовать в одной из российских телепрограмм. Он навсегда отстранен за оскорбления оппонента.
Во время прямого включения в студию из Донецка начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными и обстреле мечети.
"Никаких предпосылок к миру мы не видим", -
подчеркнул он.
В это время Непогодин показал неприличный жест Безсонову, после чего ведущий программы Евгений Попов сказал, что эксперт должен немедленно покинуть студию.
"Это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", -
заявила соведущая программы Ольга Скабеева.
Безсонов на оскорбления не стал реагировать, отмечает URA.RU. Ранее Непогодина уже выгоняли из российского эфира: в середине мая Владимир Соловьев потребовал от него уйти из студии программы "Кто против", напоминает "Свободная пресса".
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