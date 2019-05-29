На заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар начался в трюме

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, загорелся корабль. Пожар вспыхнулл в трюме пришвартованного судна, .

В 10:30 пожар локализовали на площади 100 кв. м, а в 11:19 огонь полностью потушили, сообщает "УНИАН".

Украина испытывает огромный дефицит кораблей, особенно для ВМС. Поэтому зачастую приходится модернизировать старые советские корабли.