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На заводе Порошенко загорелся корабль

Фото: commons.wikimedia.org
Пожар начался в трюме

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, загорелся корабль. Пожар вспыхнулл в трюме пришвартованного судна, .

В 10:30 пожар локализовали на площади 100 кв. м, а в 11:19 огонь полностью потушили, сообщает "УНИАН".

Украина испытывает огромный дефицит кораблей, особенно для ВМС. Поэтому зачастую приходится модернизировать старые советские корабли.

Александр ИЛЬИН
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