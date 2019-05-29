На заводе Порошенко загорелся корабль

Нибиру
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На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, загорелся корабль. Пожар вспыхнулл в трюме пришвартованного судна, .
В 10:30 пожар локализовали на площади 100 кв. м, а в 11:19 огонь полностью потушили, сообщает "УНИАН".
Украина испытывает огромный дефицит кораблей, особенно для ВМС. Поэтому зачастую приходится модернизировать старые советские корабли.
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