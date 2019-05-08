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Украина призвала США ввести новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com
Киев грезит о наказании для Москвы за "Северный поток – 2" и паспорта для жителей Незалежной

Ограничительные меры необходимо принять в ближайшее время, заявила украинская сторона.

Выдача паспортов РФ украинским гражданам стала еще одним поводом для обсуждения санкций против нашей страны. Усиление давления на Москву вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый обсудили с сенатором США Сьюзан Коллинз.

Представители Незалежной попросили у американцев поддержки относительно новых ограничительных мер против России. Недовольство Киева, помимо паспортов украинцам, по-прежнему вызывает строительство "Северного потока – 2", которое, по мнению украинской стороны, необходимо заблокировать. Речь шла и о "незаконных действиях" России в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом говорится на странице посольства Украины в США в Facebook.

"Учитывая членство сенатора Коллинз в комитете по вопросам ассигнований, во время встречи Климпуш-Цинцадзе и Чалый подчеркнули также важность расширения программ военной поддержки Украины в федеральном бюджете США 2020 года и включения в них, в частности, усиленной помощи для укрепления военно-морских возможностей Украины",

– цитирует сообщение РИА ФАН.

Как отреагировала на жалобы украинцев сама Коллинз, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Незалежной не раз высказывали опасения, что "Северный поток -2" остановит транзит газа через страну. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не так давно раскрыл план Б на этот случай.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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