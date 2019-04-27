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Украинцам упростят получение российских паспортов

Фото: www.globallookpress.com
В Москве сделали заявление, которого со страхом ждали в Киеве

О возможном упрощении порядка предоставления гражданства РФ для всех жителей Незалежной заявил президент Владимир Путин. В Москве об этом думают, отметил он.

 "Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство",

цитирует его ТАСС.

При этом российский лидер заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на пенсии и другие соцвыплаты россиянам – серьезной нагрузки на бюджет страны не будет.

"…все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение – все будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений", – отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

На выдачу российских паспортов Донбассу могут потратить около 100 миллиардов рублей, сообщил президент. Однако речь идет о нескольких годах, поэтому сумма не такая огромная, добавил он.

Напомним, накануне о вероятном предоставлении всем украинцам гражданства заговорили в Незалежной. Бывший офицер СБУ Владимир Мулык выразил уверенность, что стать россиянами его соотечественникам предложат в течение ближайших пяти лет.

Ранее вести о выдаче Донбассу паспортов РФ вызвали на Украине грандиозный скандал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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