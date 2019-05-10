Санкций против Москвы Вашингтону оказалось мало

После ограничительных мер американцы придумали очередной "черный список".

Россию заподозрили в манипуляциях с собственной валютой. Нашу страну пригрозили занести в соответствующий список, что может обернуться негативными рыночными последствиями. С обвинениями выступил Минфин США.

Доклад, где помимо прочего упоминаются и государства, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют валютой, министерство публикует два раза в год. Новый документ выпустят в мае. Ожидается, что в список "махинаторов" попадут еще 8 стран – в предыдущем их было 12. Среди них – Россия, Таиланд, Индонезия, Ирландия и другие. Индию и Южную Корею планируют исключить из списка. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

В манипуляциях с валютой американцы, согласно собственным критериям, обвиняют страны, которые имеют положительный торговый баланс с США (более 20 миллиардов долларов за год).

Лицемерие Вашингтона вызвало у россиян возмущение. Очередной выпад в сторону нашей страны обсуждают в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В списке США на первом месте? Прохвосты желают обвинить весь мир в своих же грехах. Как говаривал Барак Хуссейн Обама, не к ночи будь помянут, "исключительная нация"", "Если весь мир не решит вопрос с этой мировой жандармерией, ( при чём срочно ) недолго быть ему свободным!?)),, Этот "удав" проглотит всё и всех!))" "Маразм крепчает. Штаты не привыкли к здоровой конкуренции и скоро объявят врагами всех, кто хоть как-то угрожает их исключительности в политике и экономике. Уж не с их Wall St., Moody's и монополией на изготовление доллара говорить о манипуляциях. Один только план Маршалла чего стоит. Лицемеры", "Закончились санкции.начались списки. собака лает караван идёт", "Да ёлки-ж, палки !!! Да какое ваше дело что суверенные государства, СО СВОЕЙ валютой делают... Вот ВСЮДУ надо свой нос сунуть ! Мировой гегемон, блин...)))"

– пишут пользователи.