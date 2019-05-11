В Незалежной ужаснулись последствиям санкционной войны

Москва получила мощные рычаги влияния.

Первого июня вступают в силу ограничения на поставки из России на Украину угля, нефти и нефтепродуктов. Осуществляться они будут по отдельным разрешениям.

Ответ Москвы на расширение Киевом санкций нанес новый удар по Незалежной. Такого мнения придерживается сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой. Наша страна теперь может влиять на поставки и следовательно на рынок нефтепродуктов на Украине. Это неизбежно скажется на общем состоянии экономики Незалежной, заявил Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с тем он отметил, что импорт нефтепродуктов из РФ, вероятно, не прекратится.

"Насколько мне известно, крупные российские компании, та же "Роснефть" уже получает разрешение на поставки внутрь Украины. Поэтому, по всей видимости, никакого прекращения поставок с 1 июня не случится",

– сказал эксперт.

Об ответных мерах Москвы на торговые ограничения с украинской стороны стало известно 18 апреля. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. С Украины запрещается ввозить некоторые виды продукции машиностроения, бумагу, картон, одежду и обувь. Экспорт угля, бензина и дизельного топлива возможен только по спецразрешениям.

Ранее украинский кабмин расширил список запрещенных к ввозу российских товаров. Речь идет о стеклянной таре, проводниках для электротока напряжением более тысячи вольт, электроаппаратуре для железнодорожной инфраструктуры и прочих товарах.