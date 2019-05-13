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России нужно добавить новых санкций за решение упростить выдачу
паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во
время визита в Брюссель, где запланирована встреча министров иностранных дел
стран-членов Евросоюза.
"Я думаю, что должны быть новые санкции", – цитирует Линкявичюса ТАСС.
В ЕС пока не видно единодушия насчет наказания для Москвы за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. Довольно мягко высказался по вопросу глава МИД Румынии Теодор Мелешкан, назвав действия России "не лучшей мерой". При этом с оговоркой он отметил, что у людей должно быть право выбора.
"Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства – это может создать проблемы для Украины", – сказал Мелешкан.
А чешский глава дипведомства Томаш Петржичек и вовсе заявил, что Евросоюз не собирается обсуждать новые санкции против РФ, поскольку есть более эффективные и миролюбивые способы достичь взаимопонимания.
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что литовцы просто используют любой повод для того, чтобы "насолить" России. Собственно, вся внешняя политика этого государства сводится к тому, чтобы Запад продолжал давить на нашу страну.
"Если бы у Литвы не было этого решения российской стороны по гражданству, они бы нашли что-то другое. К сожалению, все действия этой страны поражены тотальной русофобией", – цитирует его RT.
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