Европа не хочет опять наказывать Москву, но прибалты настаивают на обратном

России нужно добавить новых санкций за решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время визита в Брюссель, где запланирована встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.



"Я думаю, что должны быть новые санкции", – цитирует Линкявичюса ТАСС.

В ЕС пока не видно единодушия насчет наказания для Москвы за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. Довольно мягко высказался по вопросу глава МИД Румынии Теодор Мелешкан, назвав действия России "не лучшей мерой". При этом с оговоркой он отметил, что у людей должно быть право выбора.

"Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства – это может создать проблемы для Украины", – сказал Мелешкан.

А чешский глава дипведомства Томаш Петржичек и вовсе заявил, что Евросоюз не собирается обсуждать новые санкции против РФ, поскольку есть более эффективные и миролюбивые способы достичь взаимопонимания.

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что литовцы просто используют любой повод для того, чтобы "насолить" России. Собственно, вся внешняя политика этого государства сводится к тому, чтобы Запад продолжал давить на нашу страну.

"Если бы у Литвы не было этого решения российской стороны по гражданству, они бы нашли что-то другое. К сожалению, все действия этой страны поражены тотальной русофобией", – цитирует его RT.