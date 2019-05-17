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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может быть
уволен в ближайшем будущем. В Верховной раде внесен соответствующий проект
постановления.
Автор документа является депутат Рады Виталий Куприй.
Кроме того, на рассмотрение внесены постановления об увольнении еще нескольких значимых лиц. Среди них глава Минобороны Сергей Полторак, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацбанка Яков Смолий.
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода