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"Каждый день": от Зеленского требуют чаще увольнять министров

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Свои правила новоиспеченному руководителю Украины диктует опальный депутат

Надежда Савченко решила подучить пока еще "зеленого" политика – президента Незалежной Владимира Зеленского, – как правильно править государством. По словам скандально известной женщины-депутата, руководителю страны следует проявить настойчивость и подавать представления в Раду на увольнения глав министерств и их подчиненных как можно чаще, пока те по своей воле не покинут насиженные места. 

Была бы она у руля, призналась опальный политик, закидала бы парламент представлениями. Делала бы это "каждый день", а, может, и чаще, фантазировала бывшая наводчица.

"Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют. Да, вчера не проголосовали три представления. Я считаю, что Зеленскому нужно их подать снова",

заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne. 

Напомним, еще до инаугурации Владимира Зеленского с тонущего административного корабля Незалежной побежали главы различных ведомств и госструктур. Оскудел и аппарат президента. 

Одними из первых уволиться решили руководитель МИД Украины Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак. Накануне Зеленский внес представления в парламент на освобождение их от должности, но получил отказ. 

Имена претендентов на данные посты пока не называются. 

Фоторепортаж
Савченко устроила фотосессию в Польше
Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Ксения АНДРЕЕВА
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