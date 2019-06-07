"Каждый день": от Зеленского требуют чаще увольнять министров

Свои правила новоиспеченному руководителю Украины диктует опальный депутат

Надежда Савченко решила подучить пока еще "зеленого" политика – президента Незалежной Владимира Зеленского, – как правильно править государством. По словам скандально известной женщины-депутата, руководителю страны следует проявить настойчивость и подавать представления в Раду на увольнения глав министерств и их подчиненных как можно чаще, пока те по своей воле не покинут насиженные места.

Была бы она у руля, призналась опальный политик, закидала бы парламент представлениями. Делала бы это "каждый день", а, может, и чаще, фантазировала бывшая наводчица.

"Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют. Да, вчера не проголосовали три представления. Я считаю, что Зеленскому нужно их подать снова",

– заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.



Напомним, еще до инаугурации Владимира Зеленского с тонущего административного корабля Незалежной побежали главы различных ведомств и госструктур. Оскудел и аппарат президента.

Одними из первых уволиться решили руководитель МИД Украины Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак. Накануне Зеленский внес представления в парламент на освобождение их от должности, но получил отказ.

Имена претендентов на данные посты пока не называются.