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Полку прибыло: глава администрации Порошенко ушел в отставку

Беглецов из команды действующего главы стало на одного больше

Глава аппарата пока главы государства Петра Порошенко – Игорь Райкин – подал заявление об уходе.

Об этом сообщил источник "Украинских новостей".

"Глава Администрации тоже написал заявление [об отставке]", – сказал собеседник.

Официально об увольнении всех чиновников АП Порошенко будет объявлено 19 мая, добавил он.

Ранее заявление об уходе написали замглавы администрации по внешней политике Константин Елисеев и замглавы Алексей Филатов, который отвечал за судебную реформу на Украине.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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