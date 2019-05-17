Полку прибыло: глава администрации Порошенко ушел в отставку

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Глава аппарата пока главы
государства Петра Порошенко – Игорь Райкин – подал заявление об уходе.
Об этом сообщил источник "Украинских новостей".
"Глава Администрации тоже написал заявление [об отставке]", – сказал собеседник.
Официально об увольнении всех чиновников АП Порошенко будет объявлено 19 мая, добавил он.
Ранее заявление об уходе написали замглавы администрации по внешней политике Константин Елисеев и замглавы Алексей Филатов, который отвечал за судебную реформу на Украине.
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