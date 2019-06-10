В Киеве потребовали снять блокаду Крыма

В Раде призвали открыть жителям полуострова железнодорожное сообщение

Депутат Евгений Балицкий считает, что Украине давно пора перестать давить на Крым с помощью транспорта и энергетики. По его словам, крымчане не хотят возвращаться в Незалежную, и Киеву надо с этим смириться.

Как рассказал представитель Верховной рады, телевизор "промывает" гражданам Незалежной мозги, утверждая, что жизнь на полуострове оставляет желать лучшего. Балицкий предложил соотечественникам съездить в Крым, чтобы самим убедиться в том, что там "не все так плохо, и они не собираются возвращаться".

"Мы должны видеть эту позицию. Откройте им поезда, дайте им свет, электричество",

– потребовал от властей Балицкий в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что часто бывает в Крыму, и "русские строят там мост, ТЭС, дороги делают", а Украина лишает жителей полуострова воды и света. Нардеп закономерно поинтересовался у зрителей, кто, по их мнению, агрессор для крымчан, указывая, что правильный ответ – Незалежная.

Балицкий не хочет, чтобы россияне, проживающие в этом регионе, относились к Украине как к врагу. Парламентарий уже рассказывал, что, побывав в Крыму, понял, почему народ проголосовал на референдуме в 2014-м за воссоединение с Россией. По его словам, люди рады тому, что полуостров больше не находится в составе Украины, ведь их жизнь стала налаживаться в лучшую строну.