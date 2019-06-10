На Украине случилась экологическая катастрофа

Два города перевели на резервное водоснабжение из-за попавших в реку химикатов

Жители центральной части страны оказались под угрозой отравления, после того как грузовик, перевозивший химикаты, опрокинулся в реку Рось, служившую источником питьевой воды для местных жителей. В результате насосно-фильтровальная станция, обеспечивающая водой города Умань и Белая Церковь в Киевской области, остановила свою работу.



"В 23:00 девятого июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой город Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и город Умань Черкасской области (84 тысячи жителей)",

– сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вода в водопровод в настоящий момент подается из запасных резервуаров. В них содержится объем, достаточный для снабжения населенных пунктов в течение примерно суток. В настоящий момент власти организовали подвоз воды в населенные пункты, оказавшиеся в зоне ЧП, из соседних районов, передает РИА ФАН.

Между тем чиновники пытаются успокоить население. Они заявляют, что вода в реке пригодна для питья.

"Есть сегодня суждения экспертов о том, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды… Информации о том, что рыба погибла на территории Киевской области, у меня на это время нет. Это тоже один из критериев того, что эти гербициды или не дошли, или растворились", – отметил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

По одной из версий, которая пока проверяется, попавшие в реку вещества бесследно растворяются в воде в течение трех часов и после этого не представляют опасности для живых существ.

Вчера утром в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений. В результате коло 800 л вещества попали в пруд и позже в реку Рось. Предварительно сообщалось, что на территории района была зафиксирована гибель рыбы и других обитателей водоемов.

Полиция Винницкой области сообщила, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий, передает "Украинская правда". По данному факту заведено уголовное дело.