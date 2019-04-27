Незалежной предрекли страшное будущее

Украинцам грозит второй Чернобыль. Об опасности повторения трагедии заявил депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

По его словам, "экологическая катастрофа на каждом шагу" в стране. Серьезную угрозу для жителей Незалежной представляют предприятия, работу которых не контролируют должным образом ответственные за это органы.

"…они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия",

– сообщил Шахов в эфире NewsOne.

О ситуации, которая может привести к страшным последствиям для всей страны, депутат узнал, в том числе, от сотрудников опасных предприятий. В пример он привел Запорожскую АЭС.

Отметим, ранее о том, что Украина стоит на пороге грандиозной катастрофы, говорили и экологи.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва четвертого энергоблока 19 регионов России с населением более двух с половиной миллионов человек были загрязнены радиацией. Большие территории пострадали на Украине и в Белоруссии.