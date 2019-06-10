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Москва в Гааге отклонила "морские" претензии Киева

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Украинская сторона пытается через международный трибунал отстоять свои права в районе полуострова

Москва заявляет, что иск Киева относительно спора о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, не подпадает под юрисдикцию международного арбитража в Гааге, а посему он должен быть отклонен. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач в ходе начавшихся сегодня слушаний в трибунале.

Иск будет рассматриваться с 10 по 14 июня.

"Все претензии Украины несостоятельны, находятся вне юрисдикции этого трибунала. Я призываю суд отклонить их в полном объеме", – цитирует РИА "Новости" российского дипломата.

Международный арбитраж проводит устные слушания в рамках разбирательства "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", который Киев инициировал против Москвы в 2016 г. на основании конвенции ООН по морскому праву.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По итогам слушаний трибунал должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Незалежной в связи с якобы нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крыму.

Накануне в МИД РФ отметили, что главное возражение Москвы состоит в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а "в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом", пишет ТАСС.

В ведомстве объяснили, что в случае, если арбитраж согласится с аргументами российской стороны, то инициированное Киевом дело завершится на этапе юрисдикционных возражений.

По мнению замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой результат таких слушаний зависит от того вектора, который избрали в отношении нашей страны политические элиты Европы. Если они "все еще находятся под протекторатом США, то тогда нас ждет очередная мучительная тяжба, нас в который раз будут пытаться отговорить от суверенитета над Крымом".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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