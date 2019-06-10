"Пейте йод": позеленевшее Черное море вызвало на Украине приступ паники

Особо впечатлительные объявили об экологической катастрофе

В Одессе море окрасилось в не свойственный ему цвет. Одни называют его ядовито-зеленым, другие – изумрудным. Насыщенности оттенку придает густая пена.

Видео и фото кисельных берегов разместили в Сети отдыхающие. Комментаторы разделились на два лагеря. Паникеры забили тревогу, заявив об экологической катастрофе.

"Это экология!", "Химикаты после нефти", "Пейте йод",

– заистерили они.

Оптимисты же, напротив, в случившемся усмотрели добрый знак свыше: мол, таким образом природа на стороне нового президента Украины Владимира Зеленского. А Черное море на побережье Одессы окрестили в море ЗЕ. Скептики также не остались в стороне. (Орфография и пунктуация авторские).

"Даже море поддерживает президента", "Что то и река в этом году зацвела", "Информационная война, причем тут президент. Это провокация какая-то", "Походу сейчас актуально на хайпе во всем винить нового президента", "Побольше канализаций выпускайте в море",

– вступили в виртуальную полемику интернет-пользователи.

Один из них вспомнил предшественника Зеленского и дело всей его жизни, подколов конфетного магната Петра Порошенко.

"Слава богу, что не коричневое, как Рошен",

- саркастично заметил оппонент.

Впрочем, нашлись и те, кто со знанием дела заявил, что море окрасилось из-за цветения водорослей.

"Они совершенно не опасны", – отметил знаток.

Однако, по заверениям специалистов, купаться в такой воде нельзя, иначе можно заработать аллергию. По словам биолога Владислава Балинского, позеленение Черного моря вызвала цианобактерия Nodularia spumigena, пишет ВВС.

Причиной ее бурного размножения стало снижение солености, слив грязных сточных вод и химикатов, уточняет "Царьград".