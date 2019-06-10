На Украине заявили об угрозе взрыва на АЭС

Появились сообщения о минировании атомной электростанции

Украинские полицейские проверили информацию о том, что на АЭС в городе Энергодар заложена бомба.



Как сообщается на сайте Национальной полиции, злоумышленник, сделавший ложное сообщение, задержан. Было установлено, что телефонный террорист оказался жителем Запорожья 1970 года рождения.

В ведомстве напомнили, что за преступление такого рода предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Начато досудебное расследование.