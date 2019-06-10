На Украине заявили об угрозе взрыва на АЭС

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Украинские полицейские проверили информацию о том, что на АЭС в городе Энергодар заложена бомба.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, злоумышленник, сделавший ложное сообщение, задержан. Было установлено, что телефонный террорист оказался жителем Запорожья 1970 года рождения.
В ведомстве напомнили, что за преступление такого рода предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Начато досудебное расследование.
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