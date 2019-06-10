Новых назначенцев помогают отбирать заграничные партнеры Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить председателей всех областных госадминистраций. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

"На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет на самом деле о 13 (глав регионов страны). Мы надеемся, у нас продолжается процесс отбора специалистов, которые могут возглавить или стать председателями облгосадминистраций", – цитирует УНИАН пани Мендель.

Она привела критерии отбора. Претендент должен быть порядочным, профессиональным, он не должен быть замешан с какими-либо коррупционными схемами.

"Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Кроме того, желательно, чтобы эти кандидаты уже имели какой-то план, понимание, с кем они будут работать на местах", – сообщила пресс-секретарь.





Правительство страны 5 июня приняло решение обратиться к Зеленскому с просьбой уволить глав областных госадминистраций.

В кабмине фамилии губернаторов не назвали, однако министр Александр Саенко открыл их изданию "Украинская правда": Александр Савченко (глава Волынской ОГА), Александр Куц (глава Донецкой ОГА), Геннадий Москаль (глава Закарпатской ОГА), Константин Брыль (глава Запорожской ОГА), Олег Гончарук (глава Ивано-Франковской ОГА), Александр Терещук (глава Киевской ОГА), Сергей Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олег Синютка (глава Львовской ОГА), Алексей Савченко (глава Николаевской ОГА), Николай Клочко (глава Сумской ОГА), Степан Барна (глава Тернопольской ОГА), Вадим Лозовой (глава Хмельницкой ОГА) и Александр Мисник (глава Черниговской ОГА).

По украинскому законодательству главы местных государственных администраций назначаются на должность лидером страны по представлению правительства на срок полномочий президента.

