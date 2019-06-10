Оппозиционеров хотят посадить за связь с "агрессором"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен как-то отреагировать на визиты основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Нас удивляет то, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко а также украинский гражданин Виктор Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей компанией и нет никаких правовых решений по этому поводу", – цитирует телеканал "112" пани Мендель.

Напомним, 22 марта 2019 г. Бойко и Медведчук встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, где они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину и возможность заключения прямого контракта на поставки голубого топлива. Вторая поездка оппозиционных политиков состоялась 7 июня. На этот раз Бойко и Медведчук прилетели в Санкт-Петербург, где в рамках Международного экономического форума провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Москва предложила Киеву скидку на голубое топливо в случае прямых поставок газа.

Из генпрокуратуры уже пришел ответ команде Зеленского на спич пресс-секретаря главы государства. Там указали пани Мендель, что уголовные производства по статьям о госизмене относятся "к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины", написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.





При этом она также назвала "возмутительным феноменом воюющей страны" полеты "украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны – агрессора".

"Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о колаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", – сокрушается пани Сарган.

А между тем, согласно опубликованным ранее сегодня данным, большинство граждан Незалежной хотело бы видеть следующим премьер-министром страны именно Бойко. Его кандидатуру поддерживает 12,9% украинцев, а на втором месте идет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11,3%.

