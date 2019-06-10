Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Штаб Зеленского требует наказать Бойко и Медведчука

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНарушил границы: украинца задержали за поездку по Крымскому мосту
Оппозиционеров хотят посадить за связь с "агрессором"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен как-то отреагировать на визиты основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Нас удивляет то, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко а также украинский гражданин Виктор Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей компанией и нет никаких правовых решений по этому поводу", – цитирует телеканал "112" пани Мендель.

Напомним, 22 марта 2019 г. Бойко и Медведчук встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, где они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину и возможность заключения прямого контракта на поставки голубого топлива. Вторая поездка оппозиционных политиков состоялась 7 июня. На этот раз Бойко и Медведчук прилетели в Санкт-Петербург, где в рамках Международного экономического форума провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Москва предложила Киеву скидку на голубое топливо в случае прямых поставок газа.

Из генпрокуратуры уже пришел ответ команде Зеленского на спич пресс-секретаря главы государства. Там указали пани Мендель, что уголовные производства по статьям о госизмене относятся "к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины", написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

При этом она также назвала "возмутительным феноменом воюющей страны" полеты "украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны – агрессора".

"Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о колаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", – сокрушается пани Сарган.

А между тем, согласно опубликованным ранее сегодня данным, большинство граждан Незалежной хотело бы видеть следующим премьер-министром страны именно Бойко. Его кандидатуру поддерживает 12,9% украинцев, а на втором месте идет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11,3%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей