Гражданин Незалежной навлек на себя беду из-за георгиевской ленточки

Сотрудники Госпогранслужбы Незалежной задержали в украинском пункте пропуска "Каланчак" соотечественника, ехавшего из Крыма на родину. Как выяснилось, мужчина находился в розыске на Украине.

"Вчера в контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту. Мужчина сообщил, о том, что она запрещена на Украине, он якобы не знал. Также во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранителями Черниговской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждение"", – сообщает пресс-служба украинских пограничников в понедельник, 10 июня.

Кроме того, гражданина Незалежной обвинили в том, что он совершил выезд в Россию через Крымский мост, нарушив, таким образом, "границы Украины".

На нарушителя был составлен админпротокол, а затем его передали представителям Национальной полиции.

Ранее сегодня сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали гражданку Незалежной 1971 года рождения на пункте пропуска "Армянск". По информации наших силовиков, украинка пыталась въехать на полуостров по паспорту с фальшивыми данными о ее возрасте.

"Стало известно, что 48-летняя зарубежная гостья, пытаясь сбить с толку пограничников, намеренно внесла изменения в свои установочные данные, искусственно завысив свой возраст. Как оказалось, в 2017 г. она была трижды привлечена к ответственности за административные правонарушения на территории РФ, а затем выдворена за ее пределы", – цитирует Крыминформ заявление пресс-службы российских пограничников.

В итоге, миграционная служба наложила ограничение на въезд в Россию этой украинки до 2022 года. После разъяснительной беседы она была направлена по обратному маршруту.