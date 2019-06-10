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Москва обвинила Киев в нарушениях минских договоренностей

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСанкции оставят Киев без гроша
Украинский посланник Кучма провалил свою миссию

Украина сорвала разведение сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской, которое должно было состояться сегодня по согласованному 5 июня плану, поскольку СММ ОБСЕ зафиксировало в зоне безопасности очередной "подрыв". Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном на сайте дипведомства.

"То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск 7-дневного режима тишины, никого на Украине не волновало. К большому сожалению приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", – следует из сообщения.

В Москве считают, что своими действиями Киев показывает нежелание выполнять собственные обязательства по минским договоренностям.

Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее, в российском МИД выразили надежду, что новые украинские власти, "декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке", не станут, как предшественник шестого президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко, "искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе".

Напомним, первая поездка назначенного экс-шоуменом в качестве главного переговорщика второго лидера нации Кучмы в Минск на переговоры в Трехсторонней контактной группе обернулась скандалом для делегации Незалежной. Громкое предложение украинцев о снятии экономической блокады с Донбасса и о прекращении ответного огня со стороны ВСУ вызвало шквал негодования местных ура-патриотов. Радикалы вместе с паном Порошенко обвинили Кучму с Зеленским чуть ли не в госизмене и предательстве интересов Незалежной.

Как констатирует агентство ДАН, сегодняшний срыв разведения сторон в районе Станицы Луганской по счету уже 80-й. Если так и дальше пойдет, то скоро стороны смогут отметить печальный сотый юбилей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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