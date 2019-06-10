Российский ответ вынудил соседей обратиться к иностранным партнерам, которые готовы обобрать их до нитки

Ограничительные меры, которые охотно вводит Украина, получая в ответ экономический бумеранг, постепенно разоряют страну-соседку. Она уже начала ощущать последствия санкционного пинг-понга.

После ответных рестрикций России Незалежная была вынуждена покупать больше угля за рубежом. Заморское сырье влетает ей в копеечку, так как стоит втридорога.

За последние пять месяцев расходы на закупку угля и антрацита, которыми когда-то давно Киев снабжал Донецкий угольный бассейн, увеличились до $1,265 млрд. В прошлом году цифра за точно такой же период была на 1,3% меньше.

По прежнему основным импортером остается Россия. На ее долю приходится более 60% поставок, что в денежном эквиваленте составляет $812,3 млн.

Это в два с лишним раза больше, чем продают Незалежной США. Также в тройке лидеров оказался Казахстан.

С разных концов света Украине продали 9,1 млн тонн угля. Данные приводит УНИАН, ссылаясь на сведения Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, закупать уголь на стороне Киев начал после вспыхнувшего на востоке страны конфликта. Летом 2014 года он потерял контроль над шахтами Донбасса.