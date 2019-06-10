На Банковой украинские ура-патриоты проводят акцию "Остановить капитуляцию"

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского. Судя по всему, партия войны в Незалежной не готова сдавать свои позиции.

На здание АП возле входа протестующие наклеили табличку с надписью "Администрация губернатора Малороссии". Правда, ее полиция быстренько сняла, но в Сети успели зафиксировать. Собравшиеся периодически кричат "Вова, у нас идет война, подождет шаурма", "Шлюха, выходи!", "Нет капитуляции – слава нации", "Кучму геть", "Ганьба", "Отставка".

На акции много украинских флагов и замечены плакаты с надписями "Нет капитуляции" и "Не дадим расстрелять воинов".

Митингующие распространили ряд требований к главе государства как верховному главнокомандующему.





"Обеспечить возможность украинским военнослужащим адекватно реагировать артиллерией на вражеские артиллерийские обстрелы. Мы требуем обеспечения возможности превентивного применения украинскими военными артиллерии в случае обнаружения вражеской артиллерии. Перемирие или отвод войск должны происходить только при условии доступа представителей ОБСЕ или миротворцев ООН к украинско-российской границе с целью недопущения перемещения российских войск и боеприпасов через границу", – цитирует издание "Гордон" обращение активистов.

Кроме того, демонстранты считают необходимым отправить в отставку пресс-секретаря президента Юлию Мендель "в связи с заявлениями, которые дискредитируют украинских военных и Украину на международной арене". Также они потребовали уволить Андрея Богдана с должности главы АП за нарушение закона о люстрации.

В свою очередь, военнослужащие ДНР продемонстрировали сегодня результаты обстрелов со стороны украинских силовиков из Гранитного по поселку Новая Марьевка из 152-мм артиллерии. Отмечается, что таких обстрелов не было с 2016 года.

"Было выпущено около 20 снарядов. В результате два частных дома по улице Центральная оказались разрушены практически полностью, также пострадала мирная жительница поселка, которая получила сотрясение мозга", – сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По словам пострадавшей, которая просто чудом выжила в обстрелянном украинцами доме,от взрывной волны ее защитили обломки мебельных плит кухонного гарнитура.

"Упало рядом, все осветило заревом, все рушится, завалило меня. Спасибо – соседи откопали", – поведала плачущая женщина, которая в один миг лишилась крыши над головой.