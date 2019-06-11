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Порошенко открестился от блокады Донбасса

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДефолт приведет Украину к полной изоляции
Экс-президент Украины удивил неожиданным признанием

Петр Порошенко во время эфира на телеканале ICTV заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.

"Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады (Донбасса) нет, есть мое ответственное решение",

сказал политик.

По его словам, такое решение он принял, после того как в ЛНР и ДНР ввели в оборот рубль и национализировали предприятия. Тогда Порошенко подписал указ "об экономической блокаде" региона.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма потребовал снять экономическую изоляцию с Донбасса.

Жители региона не получает пенсии и зарплаты от Киева с середины лета 2014 года, напоминает "Царьград".

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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