Экс-президент Украины удивил неожиданным признанием

Петр Порошенко во время эфира на телеканале ICTV заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.

"Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады (Донбасса) нет, есть мое ответственное решение",

– сказал политик.

По его словам, такое решение он принял, после того как в ЛНР и ДНР ввели в оборот рубль и национализировали предприятия. Тогда Порошенко подписал указ "об экономической блокаде" региона.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма потребовал снять экономическую изоляцию с Донбасса.

Жители региона не получает пенсии и зарплаты от Киева с середины лета 2014 года, напоминает "Царьград".