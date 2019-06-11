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Петр Порошенко во время эфира на телеканале ICTV заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.
"Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады (Донбасса) нет, есть мое ответственное решение",
– сказал политик.
По его словам, такое решение он принял, после того как в ЛНР и ДНР ввели в оборот рубль и национализировали предприятия. Тогда Порошенко подписал указ "об экономической блокаде" региона.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма потребовал снять экономическую изоляцию с Донбасса.
Жители региона не получает пенсии и зарплаты от Киева с середины лета 2014 года, напоминает "Царьград".
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