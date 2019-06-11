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Дефолт приведет Украину к полной изоляции

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная потеряет поддержку Запада и останется ни с чем

Европа перестанет финансово помогать Киеву, если тот объявит дефолт. И это не самое страшное, что может произойти со страной при таком развитии событий, рассказала заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, Незалежная изо всех сил в течение пяти лет строила репутацию государства, которое стремится проводить реформы и создавать благоприятные рыночные условия. Дефолт же, по мнению запреда Нацбанка, сведет все эти усилия на нет. В стране будет дефицит бюджета, государство не сможет привлечь иностранные инвестиции или получить займ.

"Нам, как стране, крайне нужны инвестиции – не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке совершенно теряет любую репутацию",

– сказала Рожкова в интервью программы "Голос Америки".

Президента Украины Владимира Зеленского призвал объявить дефолт по внешнему долгу олигарх Игорь Коломойский, ведь опыт Греции и Аргентины показывает, что страна сможет выкарабкаться из этой ситуации, передает Lenta.ru. Глава Незалежной же пока отказался объявлять дефолт, намереваясь и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом.

Миссия МФВ побывала на Украине после инаугурации Зеленского, но покинула страну, так ничего и не решив. Организация готова была выплатить Незалежной 3,9 млрд долларов. В декабре 2018-го Киеву перевали $1,4 млрд. Остальную сумму страна должна была получить после полугодовых обзоров. Однако когда это случится, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА
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