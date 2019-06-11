Последнее слово осталось за тормозящим расследование генпрокурором Незалежной

Юрист Андрей Портнов, который пытается наказать Петра Порошенко за различные преступления, надеется, что имущество экс-президента Украины арестуют уже в июне. По словам правозащитника, для этого не существует никаких юридических преград.

Специальная команда работает над тем, чтобы Госбюро расследований Украины, которое занимается исками Портнова против Порошенко, не медлило и действовало активно. Юрист боится, что вялый ход уголовных дел против бывшего главы страны и приподнятое настроение самого экс-президента говорит о том, что новая власть закроет на все глаза.

"Я сейчас задаюсь вопросом, не является ли расслабленное состояние Порошенко и торможение уголовных дел против него договорняками с новой властью, которая решит "отпустить грехи" экс-президенту и его команде",

– заявил юрист в эфире телеканала NewsOne.

Портнов отметил, что ГРУ находится на начальной стадии расследования, поэтому некоторое время на раскачку он даст сотрудникам правоохранительных органов. Он считает, что медленном развитии событий замешан генеральный прокурор.

"В своих ходатайствах мы ставим вопрос о том, чтобы уже в июне полностью все активы, деньги и недвижимость Порошенко были арестованы. И для этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора",

– возмутился бывший заместитель главы администрации экс-президента Незалежной Виктора Януковича.

Как напоминает НСН, Госбюро расследований Украины возбудило против бывшего лидера страны несколько уголовных дел. Портнов пытается привлечь Порошенко к ответственности за госизмену, которую он совершил, отправив украинских моряков нарушать границу РФ в Керченском проливе, за узурпацию власти и злоупотребление служебным положением при распределении людей на должности в компании "Центрэнерго". Также ведомство расследует дело об отмывании бывшим лидером Незалежной преступных $300 млн через офшорные компании, когда продавался завод "Кузня на Рыбальском", и отказ платить налоги.