Украина добьется возвращения Крыма через суд

После вердикта в Гааге Москва станет более сговорчивой, считают в Киеве

Только после того как международные суды вынесут вердикты относительно государственной принадлежности Крыма, Москва согласится сесть за стол переговоров для обсуждения статуса полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда относительно двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать",

– приводит слова дипломата издание "Крым.Реалии".

В первую очередь, российским властям придется обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму. После этого Киев планирует призвать Москву к ответу по поводу "статуса аннексированного полуострова и его деоккупации". Посредниками на переговорах двух стран должны стать представители международных организаций, отметил Климкин. При этом он не решился спрогнозировать, когда именно начнутся переговоры о Крыме.

По словам главы украинского МИДа, после событий 2014 г. Незалежная предлагала России различные форматы и платформы для переговоров относительно Крыма, но наша страна отвергала все предложения. Власти РФ ранее неоднократно заявляли о том, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно: жители региона на референдуме однозначно высказались за присоединение к России.

В эти дни в Гааге проходят слушания по делу относительно нарушения Россией прав Украины как прибрежного государства. Данный спор Незалежная инициировала еще в 2016 году. Он касается якобы имевшего места нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву. По версии украинского МИДа, наша страна нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

В 2017 г. Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил другой иск Украины, которая требовала привлечения России к ответственности за поддержку терроризма в Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму, передает УНИАН. Суд указал, что Москва должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, а также должна гарантировать доступность образования на украинском языке.