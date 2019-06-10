России предсказали крах в Крыму и Сирии

Наша страна взвалила на себя непосильную ношу, убеждены в США

Президент РФ Владимир Путин ослабляет свою страну тем, что втянул ее в многочисленные внешнеполитические разборки. Москва все более активно и напористо действует на мировой политической арене, и в конечном счете это обернется для нее неприятными последствиями. Об этом заявил американский журналист Тимоти Фрай.



В статье для The Washington Post публицист отметил, что РФ пытается активно участвовать в решении вопросов в Крыму, Сирии и Венесуэле. При этом внутренними проблемами власти не занимаются. Одной из самых больших уязвимостей нашей страны Фрай называет "неспособность российской державы создать более динамичную экономику".

"Несмотря на то что Кремль создал большие резервные фонды, в экономике страны вот уже десять лет наблюдается застой. В 2012 г. Путин пообещал, что темпы роста будут составлять 6% ежегодно, однако российская экономика сегодня примерно такая же, как и в 2008 г. ($1,6 трлн), а средние реальные доходы простых жителей страны снижаются шестой год подряд",

– говорится в публикации.





По мнению журналиста, Россия в состоянии уменьшить коррупцию, повысить конкурентоспособность экономики и побороть бюрократию. Но это нанесет ущерб главным сторонникам Путина. Поэтому повышать свою популярность президент пытается за счет побед на внешней арене.

Действия России в Сирии производят "большое впечатление", равно как и поддержка президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Однако радость от таких побед будет недолгой: "взявшись за Крым и Сирию, Россия надорвется", отметил журналист. Таким образом, политические игры Кремля в разных регионах мира подрывают устойчивость РФ.

"Напористая политика Путина ведет лишь к недолговечным победам, которые в долгосрочной перспективе будут ограничивать российскую власть и влияние. Российское общество, уставшее от зарубежных кремлевских авантюр, не могло не заметить эту нестыковку. Путин может и дальше умело разыгрывать свои слабые карты, обрекая Россию на долговременный спад. Слабые карты у Путина по его собственной вине", – заключил Фрай.