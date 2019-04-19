Недостатки компенсируются гигантскими размерами золотовалютных резервов

Демографический провал, разрыв между богатыми и бедными и зависимость страны от экспорта углеводородов могут привести к коллапсу экономической системы РФ. С таким предостережением выступили эксперты американского делового портала Business Insider.



В России ежедневно умирает 700 человек, а в год страна теряет порядка 250 тыс. жителей. Особенно показательна ситуация в городе Мурманске, который потерял 30% жителей с момента распада СССР, отмечает издание.

Другой крупной проблемой является сильная зависимость РФ от добычи природных ресурсов. Нефть и газ приносят стране около четверти от общего дохода бюджета, составляя порядка 59% от всего объема экспорта. Такой дисбаланс делает отечественную экономику зависимой от конъюнктуры цен на энергоносители.

Негативным для России фактором служит также катастрофический разрыв между богатейшими и беднейшими слоями населения. На территории нашей страны постоянно проживает 70 миллиардеров. При этом 13% жителей страны находятся за чертой бедности.

Резкое снижение стоимости российского рубля также оказалось в числе "шокирующих" фактов. За период с 2014 по 2017 гг. рубль потерял половину своей стоимости из-за резкого снижения цен на нефть и санкций Запада, передает Ura.ru.

Западных экспертов также удивила огромная любовь россиян к стеллажам и диванам из "Икеи". По сведениям издания, шведская компания занимает одну пятую мебельного рынка России, при том что за 20 лет в стране было открыто всего 14 магазинов этой сети.

В материале отмечается несоответствие высокого уровня ВВП в стране и низких средних зарплат. С 2016 г. до настоящего времени средний месячный заработок россиянина вырос с 28 тыс. до 42 тыс. рублей. При этом покупательная способность осталась практически неизменной, а реальные доходы физических лиц в РФ падали на протяжении нескольких лет подряд.

Несмотря на очевидные проблемы в экономической сфере, отмечает издание, власти РФ считают возможным щедро тратиться на проведение крупных международных мероприятий. Так, на организацию зимней Олимпиады в Сочи Россия израсходовала более $50 миллиардов долларов. Частично эти затраты окупились, так как за один только 2017 г. город посетили около 6,5 миллионов туристов.

В списке из 13 шокирующих фактов о российской экономике нашлось место и позитивным сторонам. Так, на Западе немало удивились гигантским размерам золотовалютных резервов РФ. Резервы составляют $460 млрд при внешнем долге страны в 29% от ВВП. "Резервный фонд позволит России пережить глобальные финансовые потрясения даже при замедленном экономическом росте", – подчеркнули авторы материала.