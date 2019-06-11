Полеты с пересадкой в Минске до смерти надоели жителям Незалежной

Новая украинская власть должна как можно скорее снять экономическую блокаду Донбасса и возобновить авиационное сообщение с Россией. С таким призывом выступил адвокат четвертого президента Незалежной Виктора Януковича Андрей Портнов.



По его словам, несмотря на запреты, украинцы все равно продолжают летать в соседнюю страну. Поэтому запреты на прямые перелеты совершенно бессмысленны, они лишь усложняют жизнь людям.

"Украинцы же летают в Россию, почему они должны лететь через Минск? Если они уже приняли решение лететь в РФ, то пускай летят так, как легче украинцу",

– заявил Портнов в программе "Эпицентр украинской политики" на украинском телеканале Newsone.

Не менее глупо, по словам юриста, выглядит и экономическая блокада Донбасса. В связи с этим администрации Владимира Зеленского стоит пересмотреть решения предшественников с учетом мнения украинцев.





"Должна быть либеральность. Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет", – отметил Портнов.

В апреле Росавиация обратилась к украинским властям с предложением провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Таким образом в Москве отреагировали на запрет Киева осуществлять нерегулярное авиасообщение из России. Исключение было сделано лишь для полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Международного Красного Креста.

Прямого пассажирского авиасообщения между Россией и Украиной нет с осени 2015 года. Российским авиакомпаниям также запрещено использовать украинское воздушное пространство для транзитных полетов.

Между странами в настоящий момент действует автобусное и железнодорожное сообщение. При этом власти Украины неоднократно заявляли о желании прекратить его.

В августе прошлого года министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявлял, что власти подготовили документы, прекращающие транспортное сообщение между странами. Позже он признал, что политического решения этого вопроса на Украине "скорее всего не будет". Среди украинцев пользуются спросом поезда в российские города, несмотря на общее снижение спроса, отметил чиновник.