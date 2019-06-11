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Киевский режим предполагает, что энергетическую безопасность Украины могут обеспечить запасы нефти и газа в Черном море. Также украинская сторона считает, что Керченский пролив является международным. Об этом заявила представитель Незалежной на слушаниях в арбитраже Гааги Елена Зеркаль.
"Наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем – от 5 до 6 миллиардов кубометров в год – мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море", – цитирует РИА "Новости" пани Зеркаль.
Она обвинила Россию в том, что та лишила Украину доступа к топливным богатствам в Черноморском регионе, а сама с весны 2014-го добыла в этой акватории "более 9 миллиардов кубометров природного газа".
Также Киев отверг возражения Москвы о юрисдикции Международного суда. Как сообщила дипломат, Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.
Накануне, в первый день слушаний в арбитраже, посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил, что претензии киевского режима не подпадают под юрисдикцию суда в Гааге и должны быть отклонены в полном объеме как несостоятельные.
Необходимо напомнить, что международно-правовой статус Азовского моря определен договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обоими государствами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины, что исключает возможность захода в данную акваторию иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.
Российский МИД не раз подчеркивал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
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