Старые украинские раскольники решили не подчиняться новым

Оставшийся вне церковной власти в Незалежной так называемый почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет созвал поместный собор для восстановления Киевского патриархата. Более того, он заявил, что не принимает Томос об автокефалии, дарованный Константинопольским патриархом Варфоломеем за тайные дары тогдашнего президента страны Петра Порошенко.

Со своим спичем Филарет выступил перед началом форума "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!".

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", – цитирует главного украинского раскольника BBC Украина.

По его словам, "так называемая ПЦУ служит интересам греков", и в очередной раз обвинил митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

В январе 2019 г., напоминает URA.RU, патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, которая была создана после объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В итоге Филарет остался не у дел с приставкой "почетный патриарх" и отказался признавать такое решение. По его мнению, именно он должен был возглавить новую церковную структуру, а не Епифаний Думенко.

