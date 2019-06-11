Нового президента не остановить

На Украине начались серьезные кадровые перестановки. Заместитель главы администрации украинского президента Руслан Рябошапка рассказал, что Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Вадима Пристайко на пост министра иностранных дел.

Кроме того, новый глава государства подписал представление об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, сообщает LB.ua, и это не единственное решение, принятое Зеленским. Рябошапка добавил, что президент внес представление на увольнение руководителя ГПУ.

"То, о чем давно говорил глава государства, – внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко",

- приводит ТАСС слова замглавы администрации украинского лидера.

Рябошапка также отметил, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций по представлению кабинета министров страны. Со своих постов уйдет главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей, отмечает агентство.

Украинский президент также отменил указы Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова и подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет.

Василенко и Исаков были назначены в Совет 13 мая, после того как было официально объявлено о том, что президентом Украины стал Зеленский. Высший совет правосудия был учрежден три года назад в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти, напоминает РИА "Новости". Совет имеет полномочия избирать, увольнять и переводить судей.