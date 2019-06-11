Таллин жалуется на дефицит рабочих мест из-за приезда "не наших людей"

Наплыв в Эстонию граждан Незалежной создает для прибалтийского государства большие проблемы. Об этом заявил глава МВД Март Хельме, являющийся по совместительству председателем Консервативной народной партии.

Министр озаботился тем фактом, что в стране становится все меньше эстонцев. При этом, отметил Хельме, массовая миграция украинцев беспокоит его куда сильнее, чем русская община в Эстонии.

"Даже если они не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена, и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. Если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины – это не наши люди", – пояснил ERR свою точку зрения на проблему глава ведомства.

По его мнению, сложившаяся ситуация становится проблемой для государства, поскольку приезжие готовы работать за более низкие зарплаты и "отбирают рабочие места у наших людей".





Работодатели, между тем, констатируют катастрофическую нехватку специалистов, а значит без иностранной рабочей силы эстонским предприятиям никак не обойтись.

Еще в апреле текущего года свою обеспокоенность наплывом украинцев высказывал сын главы МВД Мартин Хельме, занимающий пост министра финансов страны. Он считает, что из-за миграции граждан Незалежной эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране.

"Как это у нас нет беженцев? У нас же 20 тыс украинцев. Это же иммиграция. Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет", – подчеркнул он.

Причем Хельме-младший заметил, что страну заполняют именно русскоязычные украинцы, представляющие Юго-Восток Украины. Он предложил хозяевам предприятий не нанимать на работу иностранцев, а поднимать заработную плату местному населению.

