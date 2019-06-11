Шестому лидеру нации поставили в упрек его креативность

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны. К такому выводу пришел депутат Верховной рады и один из основателей движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…. Знаете, как он сказал? "У нас есть несколько креативных идей для возобновления мирного процесса". Люди добрые, ну креативные идеи хороши в другом месте,.. но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь – да, мы ошиблись еще раз, к сожалению", – заявил Рабинович в эфире телеканала "112".

При этом он считает правильным, что большинство электората проголосовало на выборах за главу студии "Квартал 95", поскольку необходимо "было свалить" предыдущего президента Петра Порошенко.

И тут же депутат отметил метаморфозы, которые происходят с актером уже после инаугурации.





"Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. Ну смотрите, то же самое, слово в слово", – подчеркнул Рабинович, обратив внимание на лексику Владимира Александровича, о чем не написал лишь ленивый.

Оппозиционер указал на обещания Зеленского установить мир в Донбассе во время визита в Брюссель, а также на отрицание украинской властью экономической блокады шахтерского региона.

"В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он начитувач или президент?" – возмутился он.

Буквально накануне соратник Рабиновича по партии Нестор Шуфрич сказал, что Зеленский постепенно превращается в Порошенко в вопросах политических репрессий. Так политики комментируют запрос пресс-службы президента к Генпрокуратуре, почему та никак не реагирует на визиты их однопартийцев в Россию для решения газовых вопросов.

