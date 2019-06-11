Пока речь идет лишь о политической воле, а не о принятии окончательного решения

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Стороны обсудили вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран.

"Мы могли бы объединить усилия вы в России, а я в Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех. Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", –

приводит РИА "Новости" слова Денисовой.

Сейчас в тюрьмах на Украине находятся около 400 россиян. При этом заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов считает, что эту цифру нельзя считать точной. Иванов добавил, что вопросы обеспечения консульского доступа к задержанным обсуждаются сторонами как по дипломатическим каналам, так омбудсменами по правам человека.

