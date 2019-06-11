Боеприпасы пылились на складах балтийской республики еще с советских времен

Литовцы пожаловали с барского плеча ненужные, поскольку больше не стоят на вооружении страны, боеприпасы к автоматам и пулеметам. Презента удостоились украинцы.

Надо признать, что прибалты не поскупились. Порядка миллиона списанных патронов совесткого производства они оценили почти в €256 тыс. Кстати, об аттракционе неслыханной щедрости было объявлено еще в феврале, уточняется на сайте Минобороны Литвы.

"Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства",

– объяснил жест доброй воли глава оборонного ведомства балтийской республики Раймундас Кароблис.

Украина уже получила обещанные боеприпасы в рамках договора о сотрудничестве и обучения своих солдат в рядах армии НАТО и ЕС. В пресс-службе министерства Литвы напомнили, что Вильнюс начал протягивать Киеву руку помощи с XIX века, не оставил его и в сложный период "российской военной агрессии на Украине". Речь идет о конфликте на востоке страны. Сообщается, что простые жители прибалтийского государства поддерживают идею верхушки.