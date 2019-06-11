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Москва раскритиковала Киев за заявления о ядерной программе

Фото: www.globallookpress.com
В МИД России назвали безответственными слова о планах воссоздать в Незалежной оружие массового поражения

Заявления о возможном воскрешении Киевом украинского (понимай, советского) ядерного потенциала после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности безответственны. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе московского форума "Примаковские чтения".

"Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", – цитирует ТАСС российского дипломата.

Он считает, рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Незалежной безответственны, а подобные высказывания свидетельствует как минимум о "посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка".

Фото: www.globallookpress.com

На Украине периодически звучат голоса в защиту планов по воссозданию в стране оружия массового уничтожения.

Так, украинский военный эксперт Игорь Козий в начале мая предложил "развивать систему доставки тактического ядерного оружия" или строить минно-ядерные заграждения у рубежей России.

А на днях депутат Верховной рады от националистической "Свободы" Юрий Левченко заявил на телеканале NEWSONE, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму необходимо судить по статье о госизмене, так как они "отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит". Народный избранник имел в виду Будапештский меморандум.

На эту сентенцию ответил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, указав киевским мечтателям, что американцы не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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